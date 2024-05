Milan - i risultati del weekend | Ibrahimovic trascina l’Under 18

La classifica e l’ordine di arrivo dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2024, la Foiano Di Val Fortore – Francavilla al Mare di 207 chilometri. Secondo successo per Jonathan Milan, che dopo essersi assicurato la quarta frazione trionfa anche a Francavilla al Mare, uscendo vittorioso da una volata pazzesca. Quinta vittoria in stagione per il corridore della Lidl-Trek, capace di precedere Tim Merlier.

