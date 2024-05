Casellati sul premierato - mai pensato a una legge come la Acerbo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) "A sostegno dell'assunto di un presidente del Consiglio eletto,"asso piglia tutto", la cara amica Liliana Segre ha fatto riferimento alladel 1923, che prevedeva l'attribuzione dei due terzi alla lista che avesse superato il 25% dei voti validi. Ma chi si è mai sognato di scrivere unadi questo tipo? Nella riforma si fa riferimento ad un premio di maggioranza legato al principio di rappresentatività. Eè emerso nel dibattito in Commissione, non ho mai ipotizzato una soglia inferiore al 40%, in sintonia con la giurisprudenza costituzionale". Lo ha detto la ministra Maria Elisabettain Senato.