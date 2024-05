La polizia d’Israele boicotta gli aiuti umanitari a Gaza - pesantissime accuse alle forze di sicurezza israeliane VIDEO

I coloni d'Israele bloccano i camion di aiuti per Gaza con l'aiuto dell'esercito: 'Ci fornisce informazioni' - L'inchiesta del Guardian - Come prove della collusione di alcuni singoli appartenenti alle forze di polizia o all'Idf, il Guardian cita "messaggi di gruppi chat" verificati direttamente, nonché racconti di diversi testimoni e ...

Richiesta d'arresto per Netanyahu e Gallant, Francia, Spagna e Belgio a favore. Per Biden è 'oltraggioso'. Russia: 'Da Usa doppio standard' - Il procuratore Khan, che già nei mesi scorsi aveva subito critiche per la sua indagine su Israele, ... La Cpi non dispone di forze di polizia per far rispettare i suoi mandati e si affida alla volontà ...