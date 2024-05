Un gesto orribile Otto cuccioli di cane abbandonati - salvati dalla polizia municipale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024) Grosseto, 21 maggio 2024 – Per fortuna sono stati trovati e stanno bene.dimeticcio sono statinei boschi di Montiano, in provincia di Grosseto. È stata la centrale operativa delladi Grosseto a ricevere una segnalazione in merito a un abbandono di. La pattuglia del reparto di pronto intervento è entrata in azione e ha rinvenuto, all'interno di una fitta vegetazione, ben. Gli animali sono stati recuperati con notevoli difficoltà, sfamati nell'immediato e affidati al personale del canile comunale. Adesso verranno aperte le pratiche per le eventuali adozioni. Continuano, intanto, le ricerche del responsabile dell'abbandono. In un post su Facebook il sindaco di ...