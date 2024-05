Roma, 7 aprile 2024 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha inviato al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri , Gen. C.A. Teo Luzi, il seguente messaggio : “Ho appreso con profonda tristezza la notizia del grave Incidente stradale verificatosi in provincia di Salerno in cui, durante lo svolgimento di attività di servizio, hanno perso la vita il Maresciallo Francesco Pastore e il Carabiniere Francesco Ferraro, ed è rimasto ferito un altro militare dell’Arma , nonché le persone a bordo degli altri veicoli coinvolti. ilfaroonline

I messaggi dell'ex comandante alla vigile uccisa Sofia Stefani: "Sono esausto, me ne vado senza dire niente" - I messaggi dell'ex comandante alla vigile uccisa Sofia Stefani: "Sono esausto, me ne vado senza dire niente" - Prima di uccidere Sofia Stefani, l'ex comandante le avrebbe mandato dei messaggi in stato di agitazione: "Non reggo più" ... notizie.virgilio

La comandante di Anzola: “Gualandi e Stefani si vedevano in ufficio quando io non c’ero. Siamo sconvolti, abbiamo chiamato uno psicologo” - La comandante di Anzola: “Gualandi e Stefani si vedevano in ufficio quando io non c’ero. Siamo sconvolti, abbiamo chiamato uno psicologo” - I vigili saranno affiancati da uno psicologo, prima con un incontro collettivo e poi eventualmente con un percorso individuale: “Ci stiamo ... bologna.repubblica

La vigilessa uccisa dall’ex comandante, il possibile movente negli ultimi sms di lui - La vigilessa uccisa dall’ex comandante, il possibile movente negli ultimi sms di lui - Nei messaggi, l’uomo esprimeva la sua disperazione ... Egli ha dichiarato di volerla pulire in vista di un’esercitazione al poligono di tiro. Tuttavia, la comandante Silvia Fiorini ha smentito questa ... blitzquotidiano