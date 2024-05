WWE | La compagnia torna in Giappone per un mini tour questa estate

(Di martedì 21 maggio 2024) La WWE è la compagine mondiale per antonomasia. Da un paio d’anni aparte, i ragazzi di Triple H vanno in giro per il globo pee PLE che registrano numeri pazzeschi. Ilnon veniva “considerato” da ben 5 anni, c’era da rimediare. Con un Tweet ufficiale hanno reso noto il loro ritorno nella terra del Sol Levante toccando Osaka e due volte Tokyo. Il tweet

Il partito di governo del primo ministro giapponese Fumio Kishida , il partito Liberal Democratico (Ldp), colpito da un vasto scandalo di corruzione, sembra aver perso tutti e tre i seggi nelle elezioni parlamentari suppletive di oggi, secondo gli exit poll dei media e i risultati preliminari. Raffica di sospensioni per tv e siti di informazione in Burkina Faso. strumentipolitici

Il partito di governo del primo ministro giapponese Fumio Kishida , il partito Liberal Democratico (Ldp), colpito da un vasto scandalo di corruzione, sembra aver perso tutti e tre i seggi nelle elezioni parlamentari suppletive di oggi, secondo gli exit poll dei media e i risultati preliminari. Raffica di sospensioni per tv e siti di informazione in Burkina Faso. api.follow

Il caso. «Troppi turisti»: così una città giapponese oscura il monte Fuji - Il caso. «Troppi turisti»: così una città giapponese oscura il monte Fuji - Il municipio di Fujikawaguchiko ha installato oggi un'alta rete opaca per nascondere un punto panoramico, di fronte a un supermercato, diventato virale sui social, con orde di curiosi indisciplinati ... avvenire

Suzuki punta sul mini: uno scooter rivoluzionario per battere il traffico - Suzuki punta sul mini: uno scooter rivoluzionario per battere il traffico - Suzuki e-Choinori: il mini scooter che rinnova la gamma Ancora una volta dunque ... #Suzuki e-Choinori. Stavolta la casa #giapponese fa le cose in piccolo e pensa al sostituto di un cinquantino. motomondiale

Sharp chiude l'ultima fabbrica di LCD in Giappone - Sharp chiude l'ultima fabbrica di LCD in giappone - Era rimasto un solo stabilimento produttivo di LCD in giappone, quello di Sakai Display Product, una sussidiaria di Sharp, che però recentemente ha deciso di terminare la produzione e dedicare l'impia ... smarthome.hwupgrade