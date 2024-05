Arrestato lo stalker di Angelina Mango

Angelina Mango è sicuramente la cantante italiana del momento: dopo aver vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo con “La Noia”, è stata grande protagonista anche dell’Eurovision Song Contest 2024, dove si è piazzata al settimo posto conquistando tutto il pubblico internazionale. Purtroppo però la cantante, figlia dell’indimenticato e compianto cantante Mango , per mesi ha vissuto un vero e proprio incubo: è stata stalkerizzata e perseguitata per mesi da un uomo di 49 anni che è stato individuato e arrestato dalle forze dell’ordine. dayitalianews

È stato arrestato l'uomo che da mesi ha perseguitato Angelina Mango e la madre. Lo stalker è stato fermato e portato in una clinica psichiatrica del servizio ospedaliero. Era già finito agli arresti domiciliari a febbraio scorso, dopo la denuncia della cantante. Secondo quanto riporta il sito Tgcom l'uomo ha 49 anni ed "è stato prelevato dalla sua casa dai carabinieri di Mesola (Ferrara) su ordine del gip di Milano", dove la cantante aveva sporto denuncia, "che ha disposto per lui la misura cautelare provvisoria del ricovero in una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero". liberoquotidiano

Angelina Mango il 2 giugno firmacopie all’Esp di Ravenna - angelina mango il 2 giugno firmacopie all’Esp di Ravenna - RAVENNA. Il 2 giugno il centro commerciale Esp di Ravenna ospiterà il firmacopie del nuovo album “POKÈ MELODRAMA”di angelina mango, vincitrice di ... corriereromagna