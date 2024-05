L’Unione europea delle regole frena l’IA

La prepotente diffusione dell’Intelligenza artificiale è un tema centrale per capire il percorso evolutivo della rivoluzione tecnologica. Lo dimostra l’attenzione dell’opinione pubblica e le iniziative del Governo, che ha aperto un tavolo di approfondimento. Mentre l’Europa si affretta a definire delle regole per la governance dell’innovazione in questo delicato ambito, Padre Benanti, teologo consigliere di Papa Francesco ha consegnato alla Premier una prima relazione in cui insiste sulla necessità della formazione e del pensiero critico, componenti imprescindibili se vogliamo guidare la ricerca senza rimanere “schiavi” della macchina.

