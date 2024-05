La storia emozionante di Davide | il bambino che parlava con gli Angeli

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di martedì 21 maggio 2024) Unaincredibile quella diFiorillo, che stiamo per raccontarvi. Un, un’anima pura e semplice, strappato troppo presto alla sua mamma a causa di una malattia. Ma che ha lasciato un segno indelebile. Il piccoloaveva un grande desiderio: quello di andare in Paradiso. Ma come è possibile che uncosì ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.