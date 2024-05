Maltempo in Veneto - frane ed esondazioni tra Bassano del Grappa e Mussolente | impegnati i vigili del fuoco

Prosegue l'ondata di Maltempo sulle regioni del Nord Italia. Oggi, 21 maggio, è allerta rossa in Lombardia e Veneto, arancione in Emilia-Romagna e gialla in Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Trentino-Alto Adige. Criticità previste anche nelle Marche, nel Lazio e in Umbria. Scuole chiuse nel Bolognese (dove in migliaia sono senza acqua da ieri sera) e nel Modenese, smottamenti e una strada provinciale interrotta nel Veronese. tg24.sky

Non c’è tregua per il Nord Italia: il Maltempo non molla la presa. Martedì 21 maggio è allerta rossa in Lombardia e Veneto con i fiumi osservati speciali. Previsti forti temporali e nubifragi. “Queste piogge previste avrebbero potuto non essere così problematiche” ha dichiarato il presidente della Regione Veneto , Luca Zaia. Ma ciò sarebbe potuto avvenire “se nei giorni scorsi non avessimo avuto già così tanta acqua che ha intriso il territorio e che ancora si fatica a smaltire”. velvetmag

