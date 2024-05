IA | Meloni - ‘al G7 piano d’azione per uso nel mondo del lavoro’

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “La presidenza italiana del G7 ha messo l?intelligenza artificiale tra le sue priorità. E al Vertice dei Leader in Puglia saremo onorati di ospitare, nella sessione ?outreach? dedicata a questo tema, Papa Francesco. È la prima volta nella storia che un Pontefice parteciperà ai lavori del Gruppo dei Sette e io sono convinta che la sua presenza darà un contributo decisivo alla definizione di un quadro regolatorio, etico e culturale all’intelligenza artificiale”. Così la premier Giorgiain un videomessaggio indirizzato al Summit di Seoul sull’intelligenza artificiale.“Ma siamo impegnati per lanciare, sempre in ambito G7 – va avanti la presidente del Consiglio -, anche undi azione sull?uso dell?intelligenza artificiale neldel lavoro, perché è una tecnologia che investirà, prima o poi e con ...

Il Business 7 è “uno dei formati con i quali la Presidenza italiana si sta confrontando e desidero ringraziare tutte le delegazioni, a partire da quella italiana che presiede il gruppo e che ha coordinato i lavori, per gli interventi di oggi, ma soprattutto per le osservazioni e le raccomandazioni contenute nella Dichiarazione finale“. Con un lungo intervento, Giorgia Meloni ha tracciato le linee guida del futuro nel corso della kermesse tra G7 e settore privato imprenditori ale, quest’anno coordinato da Confindustria. secoloditalia

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "L'intelligenza artificiale è destinata ad incidere anche sugli scenari geopolitici e sugli equilibri attuali, perché può garantire a chi la gestisce e la utilizza un vanta

ROMA (ITALPRESS) - "L'intelligenza artificiale è una sfida epocale per l'intera società. Siamo di fronte a una nuova frontiera del progresso, che per la

