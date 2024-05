IA | Meloni - ' al G7 piano d' azione per uso nel mondo del lavoro'

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "La presidenza italiana del G7 ha messo l'intelligenza artificiale tra le sue priorità. E al Vertice dei Leader in Puglia saremo onorati di ospitare, nella sessione ‘outreach' dedicata a questo tema, Papa Francesco. È la prima volta nella storia che un Pontefice parteciperà ai lavori del Gruppo dei Sette e io sono convinta che la sua presenza darà un contributo decisivo alla definizione di un quadro regolatorio, etico e culturale all'intelligenza artificiale". Così la premier Giorgiain un videomessaggio indirizzato al Summit di Seoul sull'intelligenza artificiale. "Ma siamo impegnati per lanciare, sempre in ambito G7 - va avanti la presidente del Consiglio -, anche undisull'uso dell'intelligenza artificiale neldel, perché è una tecnologia ...

Il Business 7 è "uno dei formati con i quali la Presidenza italiana si sta confrontando e desidero ringraziare tutte le delegazioni, a partire da quella italiana che presiede il gruppo e che ha coordinato i lavori, per gli interventi di oggi, ma soprattutto per le osservazioni e le raccomandazioni contenute nella Dichiarazione finale". Con un lungo intervento, Giorgia Meloni ha tracciato le linee guida del futuro nel corso della kermesse tra G7 e settore privato imprenditoriale, quest'anno coordinato da Confindustria.

