Non tutte le SS erano criminali Terremoto nella destra Europea - Le Pen e Lega rompono con i tedeschi di AFD

(Di martedì 21 maggio 2024) Si avvicinano le Elezioni Europee e il clima continentale si surriscalda. La scelta del prossimo Presidente della Commissione di Bruxelles sembra ancora in alto mare, nonostante le manovre di Ursula Von der Leyen per ottenere un secondo mandato. E ci sono divisioni sia negli schieramenti di, sia in quelli di sinistra. La forza che sembra più solida in questo momento è quella dei moderati del Ppe, che però osservano con preoccupazione la nascita di partiti “populisti” che crescono un po’ dappertutto. E in questo complesso quadro si inserisce ora la rottura, che sembra insanabile, avvenuta fra Marine Le Pen, leader del Rassemblement National francese, e il partito di estrematedesco AfD. “Posso confermare che abbiamo deciso di interrompere i rapporti e che non siederemo più con loro durante il prossimo mandato”, ha assicurato la Le Pen. I ...

L’ombra di uno “sponsor” e del “supporto dell’intelligence di qualche Paese” perché “l’Isis non è in grado di portare avanti da solo un’organizzazione” come quella dell’attentato al Crocus City Hall vicino a Mosca , dove sono morte almeno 143 persone. Se finora la possibilità di un ‘agente esterno’ nel massacro nella sala concerti era stata un’idea insufflata solo da Vladimir Putin e dai massimi livelli delle autorità moscovite, ora valica i confini della Russia e rimbalza fino alla Turchia . ilfattoquotidiano

"Il controllo del territorio non si può più fare senza la collaborazione tra forze di polizia, ma soprattutto senza un sistema di videosorveglianza. Ora quel sistema è stato attivato grazie all’amministrazione comunale. Prima ? Certo, c’erano 300 telecamere , ma non ne funzionava nemmeno una perché erano vecchie e risalivano addirittura alla visita di Papa Benedetto XVI ad Ancona (settembre 2011, ndr)". ilrestodelcarlino

“Solidarietà al sindaco Roberto Gualtieri per le minacce ricevute sui social Dopo la sua visita a Tor Bella Monaca. Saremo sempre uniti e determinati al suo fianco nell’azione di ripristino della legalità e della rinascita delle aree più sensibili della città”. minacce social al sindaco Gualtieri , la presidente Celli: “Non ci fermeremo e andremo avanti insieme al nostro sindaco , forti del sostegno delle Roma ne e dei Roma ni e di chi davvero vuole il bene della nostra città” E’ quanto affermato la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, che ha poi aggiunto: “Nessuna intimidazione può bloccare il percorso di rigenerazione che la nostra amministrazione sta mettendo in campo con coraggio e lungimiranza. italiasera

Gli sequestrano pc e cellulare, 16enne uccide genitori e sorellina: «Farei tutto di nuovo». Dopo la strage è andato in palestra - Gli sequestrano pc e cellulare, 16enne uccide genitori e sorellina: «Farei tutto di nuovo». Dopo la strage è andato in palestra - Tragedia in Brasile. La stampa verdeoro è alle prese con un caso che ha scioccato il Paese. Un 16enne ha sparato dentro casa alla mamma, al babbo e alla sorella minore per sfogare la rabbia ... leggo

“Non tutte le SS erano criminali”, Le Pen rompe con Afd: mai più insieme al Parlamento europeo - “Non tutte le SS erano criminali”, Le Pen rompe con Afd: mai più insieme al Parlamento europeo - Il Rassemblement National (Rn), partito populista di destra francese legato a Marie Le Pen, ha deciso di rompere i rapporti in Europa con il partito di estrema destra tedesco Alternative fuer Deutschl ... ilsecoloxix

Giuseppe Delmonte, il figlio di Olga Granà: «Mia mamma diceva sempre: io so che mi ammazzerà. Alla fine è successo» - Giuseppe Delmonte, il figlio di Olga Granà: «Mia mamma diceva sempre: io so che mi ammazzerà. Alla fine è successo» - La donna fu uccisa a colpi d'ascia dall'ex marito ad Albizzate nel 1997. «Io avevo 19 anni, adesso porto la sua storia nelle scuole. Allora non c’erano leggi a tutela delle donne vittime di stalking» ... milano.corriere