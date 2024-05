Fiorentina - Terracciano | Italiano è stato un arricchimento Vi racconto l’attesa per la finale

La Gazzetta scopre la Fiorentina di Italiano: Terracciano non lancia lungo neanche sotto minaccia. Nzola è un bellissimo problema per Italiano. Da quando è rientrato è (quasi) sempre decisivo. Ieri ha giocato dal 1’ per esigenze di turnover, il posto è di Belotti e così dovrebbe essere ad Atene, ma non è facile rinunciare all’angolano. La Fiorentina però ama il rischio.

Firenze, 18 maggio 2024 - Pareggio che tutto sommato va bene alla Fiorentina contro il Napoli, l'importante era chiaramente non perdere per non farsi superare dagli azzurri in classifica. Ma nel dopo partita si parla molto di più della finale di Atene che della partita di campionato. Il primo a presentarsi davanti ai microfoni è Pietro Terracciano.

