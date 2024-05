(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “un eroe come il generalea Firenze per accuse assurde, il 23 maggio, giorno dell?anniversario della strage di Capaci, è peggio che un errore, è un?assurdità. Una vergogna. Che si verifica offendendo, in questo modo, proprio la mea di Falcone.merita medaglie, non offese?. Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Non si smentisce mai, la Procura di Firenze. Continua a gettare fango su un uomo, come il generale Mori , che ciclicamente viene messo sotto accusa per reati orribili -nemmeno fosse Toto? Rina- per i quali viene regolarmente assolto. Ma che questi signori vogliono per forza sia colpevole di vilipendio alla divisa che lui ha indossato, con lealtà, per tutta la vita. calcioweb.eu

Mafia: Gasparri, ‘vergogna convocare Mori il 23 maggio’ - mafia: Gasparri, ‘vergogna convocare mori il 23 maggio’ - Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Convocare un eroe come il generale mori a Firenze per accuse assurde, il 23 maggio, giorno dell’anniversario della strage di Capaci, è peggio che un errore, è un’assurdità ... ilsannioquotidiano

Le nuove (incredibili) accuse al generale Mori - Le nuove (incredibili) accuse al generale mori - La procura di Firenze apre un'indagine su Mario mori per non aver prevenuto gli attentati mafiosi. Un veterano delle forze dell'ordine, già assolto in processi precedenti, ora deve difendersi da nuove ... ilfoglio

Sinner, conto alla rovescia per il Roland Garros: risonanza magnetica positiva, parte per Parigi - Sinner, conto alla rovescia per il Roland Garros: risonanza magnetica positiva, parte per Parigi - “Parigi Solo se sarò al 100% “. Jannik Sinner era stato chiaro: a poco più di due settimane di distanza da quelle dichiarazioni, il tennista è in partenza per la capitale francese direzione Roland Ga ... ilfattoquotidiano