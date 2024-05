Longhi | Oaktree? Con l’Inter affare enorme! E c’è un fatto paradossale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 21 maggio 2024) Si attende solo l’ufficialità delcherileverà il 99,6% delle quote delda Suning., in collegamento con Radio Sportiva, non trova però delle situazioni negative in tal senso. Anzi: ci sarebbero dei vantaggi per la società. ORIZZONTE CAMBIATO – Rispetto al 2021, quando si era definito il prestito in scadenza, la posizione delè molto diversa. Motivo per cui Brunofa una valutazione più “positiva”: «C’è da dire chesta prendendo in mano una squadra vincente. Una squadra che ha vinto il campionato, che ha giocatori forti e ne sta prendendo altri due. Chi prende orasostituendosi a Steven Zhang fa un, perché prende una squadrae ...