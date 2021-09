Elodie | esce “Vertigine” e il nuovo visual video | ecco di cosa si tratta

Advertising

_PuntoZip_ : ELODIE – Esce oggi il nuovo singolo “VERTIGINE” - SMSNEWSOFFICIAL : ELODIE – ESCE IL NUOVO SINGOLO “VERTIGINE” - insidemusicit : #Elodie: esce oggi il nuovo singolo '#Vertigine' #InsideMusic - ANNARITASIFO17 : RT @Graziana_McLove: Ma a mezzanotte esce il mondo ?? Deddy, Sangio, Elodie, Rocco Hunt, Alfa, Coldplay, Benji ft Bella - implacata : comunque elodie una delle pochissime artiste italiane che fa delle vere e proprie “ere” ogni volta che esce un nuovo disco. Chapeau -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie esce

Certa l'assenza di Giulia Salemi, dal 5 ottobre su Italia 1 si alterneranno:, Madame, Paola ... contenenti anche 17 tavole illustrate; -OGGI IL NUOVO INEDITO DI COEZ 'WU - TANG' A due anni ...... la ballad moderna che anticipa la pubblicazione del nuovo album della cantante prevista per i prossimi mesi e chea quasi due anni di distanza dal suo ultimo progetto "This is". Il testo ...Elodie torna con il singolo ‘Vertigine’, disponibile in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 24 settembre. A firmare il testo dell’inedito sono Elisa Toffoli, ...Dal 24 settembre è disponibile il nuovo singolo di Elodie, ‘Vertigine’: ecco il testo e l’audio della canzone.