Ornella Vanoni soffia sulla candelina, ma non si spegne: il video dalla festa di compleanno con Renato Zero (Di giovedì 23 settembre 2021) Ornella Vanoni ha appena compiuto 87 anni: la celebre cantante ha festeggiato assieme ad un collega e amico come Renato Zero e sul suo profilo Instagram ufficiale sono comparsi alcuni video della festa. Tra questi, anche il momento in cui ha soffiato sulla candelina, ma qualcosa è andato storto. Per la Vanoni, curiosamente, non si tratta neanche della prima volta. Ornella Vanoni al compleanno: il divertente video della cantante 87 anni e non sentirli, o quasi. La spesso divertentissima Ornella Vanoni ha regalato ai suoi fan un’altra piccola perla con cui sorridere, bonariamente, di e con lei. L’occasione arriva ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 settembre 2021)ha appena compiuto 87 anni: la celebre cantante ha festeggiato assieme ad un collega e amico comee sul suo profilo Instagram ufficiale sono comparsi alcunidella. Tra questi, anche il momento in cui hato, ma qualcosa è andato storto. Per la, curiosamente, non si tratta neanche della prima volta.al: il divertentedella cantante 87 anni e non sentirli, o quasi. La spesso divertentissimaha regalato ai suoi fan un’altra piccola perla con cui sorridere, bonariamente, di e con lei. L’occasione arriva ...

Advertising

redazioneiene : Dal 5 ottobre, nella nuova stagione de #leiene, si alterneranno al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band…… - Susy56069011 : RT @Marycompagnone: @redazioneiene Ma ci sono in giro ragazze talentuose come la Salemi..Ornella Vanoni anche no grazie ..guarderò altro - VVincenzino : Buonanotte Ornella Vanoni - Domani è un altro giorno - MrRobot1012 : Lady Gaga è Ornella Vanoni, dai dai #StarInTheStar - Marycompagnone : @redazioneiene Ma ci sono in giro ragazze talentuose come la Salemi..Ornella Vanoni anche no grazie ..guarderò altro -