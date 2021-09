Il Napoli per la terza volta ha vinto le prime cinque partite di Serie A: le altre con Maradona e Sarri (Di giovedì 23 settembre 2021) Un avvio di stagione così s’è visto poche volte a Napoli. Per la precisione in altre due occasioni, come riporta Opta: nel 1987/88 quando c’era Maradona e nella stagione 2017/18, l’ultima con Maurizio Sarri in panchina. Le cinque vittorie nelle prime cinque partite valgono al momento il primato solitario in classifica. 5/5 – Il #Napoli ha vinto tutte le prime cinque partite stagionali di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 1987/88 e il 2017/18. Progetto.#SampNapoli #SerieA pic.twitter.com/ikiwJXafdm — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 23, 2021 L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 settembre 2021) Un avvio di stagione così s’è visto poche volte a. Per la precisione indue occasioni, come riporta Opta: nel 1987/88 quando c’erae nella stagione 2017/18, l’ultima con Maurizioin panchina. Levittorie nellevalgono al momento il primato solitario in classifica. 5/5 – Il #hatutte lestagionali diA per lanella sua storia, dopo il 1987/88 e il 2017/18. Progetto.#SampA pic.twitter.com/ikiwJXafdm — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 23, 2021 L'articolo ...

