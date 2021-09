Giudice sportivo: un turno per Nico Gonzalez e Mihajlovic. Cori discriminatori, multa per l’Hellas Verona (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Giudice sportivo ha sanzionato l’Hellas Verona con 10mila euro di multa a causa dei tifosi che durante la sfida contro la Salernitana hanno intonato Cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. Per quanto riguarda i giocatori, è stato squalificato per una giornata Nico Gonzalez per doppia ammonizione ricevuta nella sfida tra Fiorentina-Inter. Squalifica per un turno anche per Sinisa Mihajlovic che ha contestato con veemenza una decisione arbitrale. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 23 settembre 2021) Ilha sanzionatocon 10mila euro dia causa dei tifosi che durante la sfida contro la Salernitana hanno intonatoinsultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. Per quanto riguarda i giocatori, è stato squalificato per una giornataper doppia ammonizione ricevuta nella sfida tra Fiorentina-Inter. Squalifica per unanche per Sinisache ha contestato con veemenza una decisione arbitrale. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

