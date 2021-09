Reazione a Catena, i Fraintesi trovano la miscela giusta e festeggiano un'altra vittoria (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nuove emozioni a Reazione a Catena, con i campioni Fraintesi che sono tornati a disputare la loro 14esima sfida. Quello che è successo all'interno della puntata di mercoledì 22 settembre è qualcosa di decisamente sorprendente poiché gli avellinesi hanno raccolto un'altra stratosferica vittoria! Questa volta a sfidare Michele, Marco e Pietro ci hanno provato le Variabili, gruppo composto da Andrea, Davide e Giorgia. Scopriamo quanto hanno vinto i Fraintesi e la somma totale del montepremi raccolto sinora! Reazione a Catena, i Fraintesi incredibili all'Intesa Vincente: Marco Liorni stupefatto La prima parte dei giochi ha permesso ai Fraintesi di raggiungere la somma di 81 mila euro mentre le Variabili si sono dovute ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nuove emozioni a, con i campioniche sono tornati a disputare la loro 14esima sfida. Quello che è successo all'interno della puntata di mercoledì 22 settembre è qualcosa di decisamente sorprendente poiché gli avellinesi hanno raccolto un'stratosferica! Questa volta a sfidare Michele, Marco e Pietro ci hanno provato le Variabili, gruppo composto da Andrea, Davide e Giorgia. Scopriamo quanto hanno vinto ie la somma totale del montepremi raccolto sinora!, iincredibili all'Intesa Vincente: Marco Liorni stupefatto La prima parte dei giochi ha permesso aidi raggiungere la somma di 81 mila euro mentre le Variabili si sono dovute ...

