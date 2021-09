“Non è giusto”. Marika muore subito dopo il parto a 27 anni, grave il bimbo. Cosa è successo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un dolore enorme ha colpito un’intera comunità per la morte di Marika, che aveva 27 anni. La giovane è deceduta poco dopo aver partorito il suo bambino. Dalla grandissima gioia si è passati all’incubo, con la situazione che è peggiorata in pochissimo tempo. Situazione decisamente grave anche per il nascituro, che nonostante sia riuscito a venire alla luce, è ricoverato in ospedale in condizioni critiche a causa di “un quadro di gravissima sofferenza da asfissia perinatale, assenza di attività cardiaca e respiratoria alla nascita”. Secondo quanto è stato comunicato dal nosocomio, il neonato è attualmente intubato ed è aiutato da un ventilatore meccanico. Quando è arrivata la notizia del decesso della 27enne, tutti sono rimasti letteralmente sotto choc. Lei era molto conosciuta perché figlia di un ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un dolore enorme ha colpito un’intera comunità per la morte di, che aveva 27. La giovane è deceduta pocoaverrito il suo bambino. Dalla grandissima gioia si è passati all’incubo, con la situazione che è peggiorata in pochissimo tempo. Situazione decisamenteanche per il nascituro, che nonostante sia riuscito a venire alla luce, è ricoverato in ospedale in condizioni critiche a causa di “un quadro di gravissima sofferenza da asfissia perinatale, assenza di attività cardiaca e respiratoria alla nascita”. Secondo quanto è stato comunicato dal nosocomio, il neonato è attualmente intubato ed è aiutato da un ventilatore meccanico. Quando è arrivata la notizia del decesso della 27enne, tutti sono rimasti letteralmente sotto choc. Lei era molto conosciuta perché figlia di un ...

Advertising

CottarelliCPI : Il presidente dell’Associazione presidi di Roma denuncia che molte scuole saranno chiuse, dopo due anni in DAD, per… - borghi_claudio : Giusto per riepilogare: Il PRIMO decreto green pass (quello su cui abbiamo fatto battaglia votando contro il govern… - matteosalvinimi : Qui al carcere di Venezia, dopo aver incontrato Walter Onichini, imprenditore che si è difeso da un’aggressione a c… - Gio97380780 : @MT_Meli_ @Gitro77 Giusto. Lo stipendio è un regalo. Il RdC, invece, è una retribuzione per non far niente. Quindi,… - CouchPotato7 : Il discorso di Carola che ovvero all'estero non fanno caso al fisico quando si tratta della danza in realtà credo s… -