Dalla Germania | Kostic molla Ramadani e si affida a un nuovo agente

(Di martedì 21 settembre 2021) E’ stata un’estate intensa per Filip. Il giocatore, come vi abbiamo raccontato, era uno degli obiettivi della Lazio fino agli ultimi giorni di calciomercato. La trattativa si è poi bloccata con l’Eintracht Francoforte che ha declinato ogni proposta convincendo la società biancoceleste a puntare con forza su Zaccagni. Deluso da questo mancato approdo in Italia,espresse già il suo pensiero subito dopo la fine del calciomercato in un messaggio su Instagram: “Alcune persone mi devono delle scuse”. E oggi – come riporta la Bild, il giocatore ha deciso di separarsi dal suo storico procuratore Fali. Foto: Twitter Eintracht Francoforte L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.