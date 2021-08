LIVE – Tokyo 2020, ciclismo su pista: omnium femminile con Elisa Balsamo. RISULTATI in DIRETTA (Di domenica 8 agosto 2021) La DIRETTA scritta dell’omnium femminile, gara che conclude il programma del ciclismo su pista alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lunga giornata finale all’Izu Velodrome, con 21 atlete pronte a giocarsi le medaglie attraverso le quattro prove di scratch, tempo race, gara ad eliminazione e corsa a punti. L’Italia schiera Elisa Balsamo, ritenuta la più in forma e con migliori possibilità di provare a sognare una medaglia. Sportface vi racconterà tutta la gara fin dall’inizio delle ore 3:00 italiane, senza farvi perdere nulla con aggiornamenti e ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Lascritta dell’, gara che conclude il programma delsualle Olimpiadi di. Lunga giornata finale all’Izu Velodrome, con 21 atlete pronte a giocarsi le medaglie attraverso le quattro prove di scratch, tempo race, gara ad eliminazione e corsa a punti. L’Italia schiera, ritenuta la più in forma e con migliori possibilità di provare a sognare una medaglia. Sportface vi racconterà tutta la gara fin dall’inizio delle ore 3:00 italiane, senza farvi perdere nulla con aggiornamenti e ...

