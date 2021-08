Da domani entra in vigore il Green Pass ma ecco le attività che si potranno svolgere anche senza la certificazione (Di giovedì 5 agosto 2021) Grande attesa per le prossime decisioni del Governo che introdurranno nuove regole sull’utilizzo e l’obbligo del Green Pass per varie attività; al vaglio le opzioni riguardanti trasporti, scuola e posti di lavoro. Intanto il Governo Draghi ha deciso le attività e i posti in cui sarà d’obbligo esibirlo, facciamo un riepilogo. Dove è obbligatorio In bar, ristoranti, pub e tutti gli altri servizi di ristorazione è obbligatorio ma solo al chiuso; per i luoghi di cultura come mostre, musei, e anche cinema e teatri, sarà cura del personale controllare gli ingressi con la carta verde che sarà ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 5 agosto 2021) Grande attesa per le prossime decisioni del Governo che introdurranno nuove regole sull’utilizzo e l’obbligo delper varie; al vaglio le opzioni riguardanti trasporti, scuola e posti di lavoro. Intanto il Governo Draghi ha deciso lee i posti in cui sarà d’obbligo esibirlo, facciamo un riepilogo. Dove è obbligatorio In bar, ristoranti, pub e tutti gli altri servizi di ristorazione è obbligatorio ma solo al chiuso; per i luoghi di cultura come mostre, musei, ecinema e teatri, sarà cura del personale controllare gli ingressi con la carta verde che sarà ...

