Covid | a Cagliari verso apertura terzo reparto dedicato

Advertising

MediasetTgcom24 : 'Vaccinatevi', l'appello sulla tuta di un'infermiera del reparto di rianimazione dell'ospedale di Cagliari #Covid… - infoitinterno : Covid: balzo dei casi, Cagliari verso l'apertura del terzo reparto dedicato - msarigu72 : 522 contagi e 4 morti in Sardegna (338 e 3 morti nella sola Città metropolitana di Cagliari). - vivere_sardegna : Cagliari, personale trasferito al reparto Covid del Binaghi: chiude Geriatria al Ss. Trinità - Simo07827689 : RT @SardegnaG: La titolare di un ristorante di Cagliari ieri in tv: mancano lavoratori stagionali, colpa dei sussidi - voi che ne pensate?… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cagliari

...aggiornamento dell'unità di crisi regionale si registrano 522 casi di positività al, sulla ... un uomo di 73 anni e due donne di 80 e 74 anni, residenti nella Città Metropolitana di; un ......(303), Ragusa (236), Caltanissetta (197) e Lucca (172). "I nuovi casi settimanali - ... In termini assoluti, "il numero di posti letto occupati da parte di pazientiin area medica è ...I pazienti ricoverati in area medica sono 87, lo stesso numero registrato ieri. 6000 sono i casi di isolamento domiciliare (+426 rispetto a ieri) ...Sono 7.230 i nuovi contagi di coronavirus in Italia oggi, giovedì 5 agosto 2021, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 27 morti che p ...