Advertising

_DAGOSPIA_ : CUOMO ERECTUS - SECONDO LA PROCURATRICE DI NEY YORK IL GOVERNATORE HA MOLESTATO DIVERSE DONNE...… - 2q2q_q : Si balla...appena uscita - Stronza : RT @davidedm_91: Wow. L'indagine della procuratrice generale di New York è arrivata alla conclusione che il governatore Andrew Cuomo abbia… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Procuratrice Ny, Cuomo ha molestato diverse donne: (ANSA) - WASHINGTON, 03 AGO - Il governatore di… - davidedm_91 : Wow. L'indagine della procuratrice generale di New York è arrivata alla conclusione che il governatore Andrew Cuomo… -

Ultime Notizie dalla rete : Procuratrice Cuomo

Lo ha dichiarato lagenerale dello stato di New York, Letitia James dopo chegiorni fa è stato interrogato per ben undici ore dagli investigatori. .Lo ha dichiarato lagenerale dello stato di New York, Letitia James dopo chegiorni fa è stato interrogato per ben undici ore dagli investigatori. .La procuratrice generale dello Stato di New York, Letitia James, ha accusato l’attuale governatore di aver «molestato sessualmente» diverse donne e di essersi «vendicato di un dipendente che aveva pro ...Andrew Cuomo è accusato di aver molestato sessualmente diverse donne. Il governatore di New York è stato interrogato per oltre undici ore nell'ambito di un'indagine portata avanti dal procuratore gene ...