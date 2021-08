Studente di Marsala carbonizzato a Pisa: reato di istigazione al suicidio (Di lunedì 2 agosto 2021) La procura di Pisa ipotizza il reato di istigazione al suicidio nel fascicolo aperto sulla morte di Francesco Pantaleo, lo Studente universitario di 23 anni, di Marsala (Trapani), trovato carbonizzato... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 2 agosto 2021) La procura diipotizza ildialnel fascicolo aperto sulla morte di Francesco Pantaleo, louniversitario di 23 anni, di(Trapani), trovato...

Advertising

Corriere : Uno studente 22enne di Marsala scompare a Pisa, l’appello del padre: «Aiutatemi a trovarlo» - blogsicilia : #notizie #sicilia Studente marsalese carbonizzato, il fascicolo della procura ipotizza “istigazione a suicidio” -… - GDS_it : Studente di #Marsala morto carbonizzato, i pm di Pisa indagano per istigazione al suicidio - NuovoSud : Studente di Marsala trovato carbonizzato, al vaglio filmati delle telecamere - Giangi_ilBoomer : #1Agosto Studente di #Marsala trovato carbonizzato a #Pisa. Per dirvi quanto sono estesi i #roghi in #Sicilia.… -