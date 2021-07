Studente Unicam in finale a Tokyo nei 3mila siepi. Il rettore Pettinari: 'Tutti al fianco di Ahmed' (Di sabato 31 luglio 2021) CAMERINO - Studente di Unicam , l'niversità camerte conquista la finale alle Olimpiadi di Tokyo. Ahmed Abdelwhaed, già tesserato con il Cus Camerino, nella batteria dei 3000 siepi, ha realizzato l'... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 31 luglio 2021) CAMERINO -di, l'niversità camerte conquista laalle Olimpiadi diAbdelwhaed, già tesserato con il Cus Camerino, nella batteria dei 3000, ha realizzato l'...

Advertising

CarlinoMacerata : Olimpiadi, studente Unicam vola in finale - mascalzonesbt : Studente UniCam conquista la finale delle olimpiadi a Tokyo 2020 - - AnsaMarche : Tokyo: l'Unicam tifa per Abdelwhaed, per noi hai già vinto. 'Pronti a festeggiare il nostro studente dopo finale 30… - stenmark1972 : RT @UniCamerino: Facciamo il tifo per Ahmed Abdelwahed, studente #Unicam che stanotte alle ore 2:40 correrà i 3000 metri siepi alle #Olimpi… - YouTvrs : Studente #UniCam conquista la finale delle #Olimpiadi a Tokyo - -