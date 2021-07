Governo bocciato. Scuola e trasporti: i Migliori sono da zero in pagella (Di sabato 31 luglio 2021) Esattamente un anno fa la “stampona” aveva preso di mira la ministra della Scuola Lucia Azzolina per i banchi a rotelle e il Cts si esercitava nelle meraviglie della semantica creativa con le famose ”rime buccali” che nella mente degenerata dei burocrati significava la distanza di 1 metro tra gli alunni. Non c’era giorno che il Governo Conte e la ministra non fossero impallinati da sberleffi e similari. Uno sport che destava, per nella pandemia in attesa della seconda ondata, ilarità vacanziera generalizzata. Idem per i trasporti dove si impallinavano bus, treni, corriere ed affini. Ebbene un anno è passato ed ora alla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 31 luglio 2021) Esattamente un anno fa la “stampona” aveva preso di mira la ministra dellaLucia Azzolina per i banchi a rotelle e il Cts si esercitava nelle meraviglie della semantica creativa con le famose ”rime buccali” che nella mente degenerata dei burocrati significava la distanza di 1 metro tra gli alunni. Non c’era giorno che ilConte e la ministra non fossero impallinati da sberleffi e similari. Uno sport che destava, per nella pandemia in attesa della seconda ondata, ilarità vacanziera generalizzata. Idem per idove si impallinavano bus, treni, corriere ed affini. Ebbene un anno è passato ed ora alla ...

