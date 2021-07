Calciomercato | Inter e Roma lavorano ad un clamoroso scambio

(Di giovedì 29 luglio 2021) Possibile intreccio di mercato tra: i due club, infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, starebbero ragionando ad uno. In nerazzurro potrebbe arrivare Florenzi, che piace per il post Hakimi, mentre in giallorosso andrebbe Perisic, in uscita dall’, che andrebbe a rinforzare il reparto avanzato di Mou. L’operazione, tuttavia, non è semplice ed è necessario trovare alcuni incastri tra ingaggi e costo del cartellino. Le due società stanno lavorando per cercare di arrivare ad una soluzione che accontenti tutti. Su Florenzi, inoltre, rimane l’esse del PSG. ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

...d'Europa e vi daremo tutti gli aggiornamenti di mercato su, Milan e Juventus, da Lukaku a Pjanic, e sulle altre big di Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di...Il nodo principale resta sempre lo stesso: l'vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto mentre il club londinese vorrebbe l'obbligo di riscatto per avere la certezza di incassare. ...Al momento Nahitan Nandez è senza dubbio la prima scelta dell'Inter per rimpiazzare Hakimi, trasferitosi al Paris Saint Germain ormai da qualche settimana. Il centrocampista uruguaiano è l'obiettivo p ...Calciomercato Inter: la dirigenza nerazzurra ci prova per strappare Pjanic alla Juve. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter starebbe pensando a Miralem Pjanic come nuovo profilo ...