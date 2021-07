Al Ceinge di Napoli scoperta molecola ‘chiave’ che protegge i bambini dal Covid 19

(Di giovedì 29 luglio 2021) Lo hanno scoperto i ricercatori del-Biotecnologie Avanzate di, studiando i meccanismi di attacco del virus all’interno delle prime vie respiratorie in soggetti di età inferiore o superiore ai 20 anni. I ricercatori del– Bioteconoligie Avanzate dihanno svelato il motivo per cui isi ammalano molto meno di-19:

Le caratteristiche cliniche dell'infezione da Covid - 19 sembrano differire nei bambini rispetto a quelle negli adulti: è quanto scoperto da uno studio del- Biotecnologie Avanzate die dell'Università Federico II. Perché i bambini si ammalano meno La risposta è in una molecola delle vie respiratorie, fondamentale per il Sars - Cov - 2 per ...La molecola Neuropilina 1 Il gruppo guidato da Roberto Berni Canani, docente di Pediatria dell'Università Federico II die primo ricercatore del, ha studiato i meccanismi di attacco ...Uno studio dell'Università Federico II di Napoli spiega perché i bambini sarebbero più protetti dalla malattia. "Hanno meno recettori attivi per il virus" ...Uno studio dell'Università Federico II di Napoli spiega perché i bambini sarebbero più protetti dalla malattia. "Hanno meno recettori attivi per il virus" ...