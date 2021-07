Christian Vieri, allagata la casa a Formentera: l’ex calciatore alle prese con la violenza dell’acqua (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il maltempo di questi giorni sta preoccupando non poco in Italia e all’estero. Nelle ultime settimane sono state molte le notizie di acquazzoni e nubifragi e a contarne i danni sono stati anche alcuni vip nostrani. Ne sa qualcosa Christian Vieri, che ha dovuto interrompere il suo relax in quel di Formentera, per far fronte a una situazione piuttosto spiacevole: l’allagamento del cortile di casa. Christian Vieri e l’allagamento della casa a Formentera Nella tanto attesa estate 2021, sono molti i vip che hanno deciso di lasciare per un po’ l’Italia, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il maltempo di questi giorni sta preoccupando non poco in Italia e all’estero. Nelle ultime settimane sono state molte le notizie di acquazzoni e nubifragi e a contarne i danni sono stati anche alcuni vip nostrani. Ne sa qualcosa, che ha dovuto interrompere il suo relax in quel di, per far fronte a una situazione piuttosto spiacevole: l’allagamento del cortile die l’allagamento dellaNella tanto attesa estate 2021, sono molti i vip che hanno deciso di lasciare per un po’ l’Italia, ...

Advertising

99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL CALCIO ?????? Vota, RT e fai votare il più grande CENTRAVANTI di tutti i tempi SEMIFINALE???… - AvvMennillo : Christian Vieri, sveglia alle 6, creme e bagnetti: «Sono tutto per le mie due bambine» - Qangaceiro : RT @Corriere: Christian Vieri, sveglia alle 6, creme e bagnetti: «Sono tutto per le mie due bambine» - angiuoniluigi : RT @Corriere: Christian Vieri, sveglia alle 6, creme e bagnetti: «Sono tutto per le mie due bambine» - Corriere : Christian Vieri, sveglia alle 6, creme e bagnetti: «Sono tutto per le mie due bambine» -

Ultime Notizie dalla rete : Christian Vieri Exeed ospita l'Academy di PLB: i giovani del team di Corradi e Vieri 'a scuola' dai pro ... dichiara Bernardo Corradi , promotore del progetto PLB insieme a Christian Vieri. 'Il fatto che un progetto ambizioso come PLB abbia deciso di affidare ad Exeed tre dei player più promettenti della ...

Risate e sfottò, Vieri sfida Cassano e Corradi a padel Durante le vacanza a Formentera, con le rispettive famiglie, Christian Vieri, Antonio Cassano e Bernardo Corradi trovano il tempo per una bella sfida a padel. Vieri prova a mentire ma ecco chi ha vinto, in soli otto minuti

Tanti auguri a Christian Vieri | News Inter Sito Ufficiale Christian Vieri, sveglia alle 6, creme e bagnetti: «Sono tutto per le mie bimbe» La Vacanza del calciatore, papà super felice a Formentera: «Intanto gli amici mi prendono in giro, dicono che non sono abbronzato. Mi manca lo spogliatoio. La dieta? Nel 2024».

Marigliano: Andrea Lombardi, lo stilista mariglianese dei calciatori MARIGLIANO - Nell'era dei social vale ancora a qualcosa il "vecchio" passaparola? Evidentemente si, visto che è stato proprio in questo modo che è nata l'amicizia tra il giovane imprenditore mariglian ...

... dichiara Bernardo Corradi , promotore del progetto PLB insieme a. 'Il fatto che un progetto ambizioso come PLB abbia deciso di affidare ad Exeed tre dei player più promettenti della ...Durante le vacanza a Formentera, con le rispettive famiglie,, Antonio Cassano e Bernardo Corradi trovano il tempo per una bella sfida a padel.prova a mentire ma ecco chi ha vinto, in soli otto minutiLa Vacanza del calciatore, papà super felice a Formentera: «Intanto gli amici mi prendono in giro, dicono che non sono abbronzato. Mi manca lo spogliatoio. La dieta? Nel 2024».MARIGLIANO - Nell'era dei social vale ancora a qualcosa il "vecchio" passaparola? Evidentemente si, visto che è stato proprio in questo modo che è nata l'amicizia tra il giovane imprenditore mariglian ...