Atletico Madrid | Fernando Torres nello staff tecnico del settore giovanile

(Di domenica 25 luglio 2021) Due anni dopo aver appeso gli scarpini al chiodo,torna all’. L’ex attaccante, 37 anni, ha firmato col suo vecchio club ed è entrato a far parte dellodel. I colchoneros, doveha giocato dal 2001 al 2007 e poi dal 2015 al 2018, hanno annunciato che sarà il nuovo allenatore della Juvenil A, la formazione under 19 dell’. SportFace.

Commenta per primo Lo scambio Saul - Griezmann tra e Barcellona è in fase di stallo. Il centrocampista dei Colchoneros , però, ha anche altre richieste per lasciare la Spagna. Secondo il Daily Mail , il club pronto a puntare fortemente ... Antoine Griezmann ha comunicato alla dirigenza blaugrana che è disposto a lasciare il Barcellona solo ed esclusivamente se la destinazione sarà il suo vecchio club, l 'Atletico Madrid. Secondo Sport, Antoine Griezmann ha comunicato alla dirigenza blaugrana che è disposto a lasciare il Barcellona solo ed esclusivamente se la destinazione ...