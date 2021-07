Siena, una ragazza 16 anni viene investita dall’amica e muore (Di domenica 25 luglio 2021) Siena, muore all’ospedale delle Scotte una ragazza di 16 anni investita tre giorni fa dalla sua amica senza patente, la ragazza aveva ingranato la marcia sbagliata investendola. Siena, ragazza di 16 anni investita dall’amica senza patente (Getty Images)Durante la notte, dopo una festa ad Abbadia San Salvatore, è avvenuta la disgrazia, proprio in un complesso di seconde case nella campagna, circa la dinamica sono in corso delle indagini. Secondo una ricostruzione preliminare, sembra che a ... Leggi su ck12 (Di domenica 25 luglio 2021)all’ospedale delle Scotte unadi 16tre giorni fa dalla sua amica senza patente, laaveva ingranato la marcia sbagliata investendola.di 16senza patente (Getty Images)Durante la notte, dopo una festa ad Abbadia San Salvatore, è avvenuta la disgrazia, proprio in un complesso di seconde case nella campagna, circa la dinamica sono in corso delle indagini. Secondo una ricostruzione preliminare, sembra che a ...

