Olimpiadi-Tennis | sorteggio | Musetti sulla scia di Djokovic

È stato sorteggiato il tabellone maschile delle Olimpiadi di Tokio2020. Urna poco benevola per gli italiani, con Lorenzo Musetti dal lato di Novak Djokovic. Come è andato il sorteggio per gli italiani? Musetti, che esordirà con lo spigoloso australiano John Millman e se la potrebbe vedere già al terzo turno con Novak Djokovic Prima partita più semplice sulla carta per Sonego, che giocherà con il padrone di casa, Taro Daniel. Anche per lui, però, i problemi potrebbero iniziare a partire dal terzo turno, quando potrebbe dover affrontare Alexander Zverev.

