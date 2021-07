Meteo, le previsioni in Campania di venerdì 23 luglio 2021 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSarà una giornata calda e soleggiata in tutte le province della Regione quella di oggi, venerdì 23 luglio 2021. Diamo uno sguardo alla previsioni Meteo che riguardano la Campania. AVELLINO – A Avellino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4321m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSarà una giornata calda e soleggiata in tutte le province della Regione quella di oggi,23. Diamo uno sguardo allache riguardano la. AVELLINO – A Avellino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4321m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte ...

