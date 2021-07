Green Pass per bar e ristoranti, ma solo al chiuso e al tavolo (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Green Pass al bar e al ristorante dovrà essere esibito solo al tavolo, se la consumazione avverrà all’interno del locale. Non all’aperto né tantomeno al bancone. È questa l’intenzione della cabina di regia riunitasi col premier Mario Draghi a Palazzo Chigi, che ha prorogato tra le altre cose lo stato di emergenza fino al 31 dicembre. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 luglio 2021) Ilal bar e al ristorante dovrà essere esibitoal, se la consumazione avverrà all’interno del locale. Non all’aperto né tantomeno al bancone. È questa l’intenzione della cabina di regia riunitasi col premier Mario Draghi a Palazzo Chigi, che ha prorogato tra le altre cose lo stato di emergenza fino al 31 dicembre.

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - MarcoCan25 : Non vogliono il vaccino, ma già si stanno organizzando per comprare il Green pass falso. Che degrado. #vaccinoCovid #Greenpass - morphtojade : RT @Misurelli77: Siamo un Paese FANTASTICO Al bar con il green-pass è dittatura sanitaria Al bar con la pistola carica è legittima difesa F… -