George Clooney: la cena romantica, e molto affollata, con Amal (Di giovedì 22 luglio 2021) George Clooney (60 anni) tra la moglie Amal e la suocera Baria, libanese. I Clooney sono tornati in Italia dopo 2 anni. E con loro c’era anche mamma Baria… Foto Getty Contati, dalla foto scattata da lontano, erano in 10. Guardate anche voi le foto pubblicate da Page Six. George Clooney, tornato finalmente in Italia, ha preso il motoscafo e portato fuori a cena Amal. Lei e tutta la sua famiglia… Leggi su amica (Di giovedì 22 luglio 2021)(60 anni) tra la mogliee la suocera Baria, libanese. Isono tornati in Italia dopo 2 anni. E con loro c’era anche mamma Baria… Foto Getty Contati, dalla foto scattata da lontano, erano in 10. Guardate anche voi le foto pubblicate da Page Six., tornato finalmente in Italia, ha preso il motoscafo e portato fuori a. Lei e tutta la sua famiglia…

Advertising

Ruggero_Po : LA CENERE DELL'ETNA SOMMERGE I BILANCI DEI COMUNI ALLE PENDICI Green Pass: tutte le anticipazioni; Non hanno abbas… - cesarebrogi1 : RT @rudi_de_fanti: #Zangrillo (il George Clooney del San Raffaele) non contento della figura di ?? dell’anno scorso ci riprova….Non sarà che… - strraffaella : @rudi_de_fanti Fossi in George Clooney, ti querelerei ??????. - 964Amy : @UmutBarbaros Qui hanno girato se non sbaglio Ocean's eleven con George Clooney e Brad Pitt... Film tra i miei pref… - sandrabianchi3 : RT @rudi_de_fanti: #Zangrillo (il George Clooney del San Raffaele) non contento della figura di ?? dell’anno scorso ci riprova….Non sarà che… -