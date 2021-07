Mick Schumacher alla guida della Jordan 191 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nella giornata di ieri, Mick Schumacher ha guidato la Jordan 191. La monoposto fu la prima vettura guidata da suo padre Michael in Formula Uno nel 1991. Gp Silverstone: Mazepin soddisfatto della sua gara Schumacher-Jordan 191: in quale pista debuttò Michael? Un’occasione speciale per una vettura speciale. Nella giornata di ieri, sul tracciato britannico di Silverstone, Mick Schumacher ha guidato la Jordan 191. La monoposto segnò il debutto in Formula Uno di suo padre Michael nel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nella giornata di ieri,hato la191. La monoposto fu la prima vetturata da suo padre Michael in Formula Uno nel 1991. Gp Silverstone: Mazepin soddisfattosua gara191: in quale pista debuttò Michael? Un’occasione speciale per una vettura speciale. Nella giornata di ieri, sul tracciato britannico di Silverstone,hato la191. La monoposto segnò il debutto in Formula Uno di suo padre Michael nel ...

Advertising

Motorsport_IT : #F1 | @SchumacherMick ha provato a Silverstone la #Jordan191 con cui il padre Michael fece il suo esordio in… - tweeeety1010 : Giuro che se si lasciano scappare Sainz per Mick Schumacher cambio team - martisshe : e anche stamattina non mi chiamo justine e non mi sono svegliata accanto a mick schumacher. buongiorno ma non troppo - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: Mick #Schumacher sulla #Jordan di Michael a #Silverstone - FormulaPassion : #F1: Mick #Schumacher sulla #Jordan di Michael a #Silverstone -