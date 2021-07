Tokyo 2020, l’appello di Yoshida: “Le Olimpiadi sono per la gente, fate entrare i tifosi” (Di domenica 18 luglio 2021) “Penso che un molti soldi delle tasse della gente andranno a sostenere queste Olimpiadi. Nonostante ciò, la gente non può assistere ai Giochi. Quindi c’è da chiedersi a chi siano rivolte le Olimpiadi e quale scopo siano state organizzate. Ovviamente gli atleti vogliono giocare davanti ai tifosi. Le nostre famiglie si sono sacrificate e hanno sopportato tutto, ci hanno sostenuto quando giocavamo in Europa. Se non possono guardare la partita, per chi e per cosa è quella partita? Questa è la domanda. Spero davvero che possano riconsiderare l’ingesso del pubblico agli stadi“. ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) “Penso che un molti soldi delle tasse dellaandranno a sostenere queste. Nonostante ciò, lanon può assistere ai Giochi. Quindi c’è da chiedersi a chi siano rivolte lee quale scopo siano state organizzate. Ovviamente gli atleti vogliono giocare davanti ai. Le nostre famiglie sisacrificate e hanno sopportato tutto, ci hanno sostenuto quando giocavamo in Europa. Se non posguardare la partita, per chi e per cosa è quella partita? Questa è la domanda. Spero davvero che possano riconsiderare l’ingesso del pubblico agli stadi“. ...

