La rimozione delle statue e la teoria critica della razza | strada per una migliore America?

"Rimuovere la statua è un piccolo passo che ci avvicina ad aiutare Charlottesville, la Virginia e l'America ad affrontare il loro peccato di distruggere volontariamente gli afro-Americani per i profitti". Queste le parole della sindaca Nikuyah Walker mentre si apprestava ad annunciare la rimozione della statua di Robert E. Lee, generale degli Stati confederati durante la Guerra Civile. Come si ricorda, nel 2017 Charlottesville è stata al centro del raduno dei suprematisti "Unite the Right" che protestavano la rimozione della statua. Un suprematista ha usato la sua macchina ...

Ultime Notizie dalla rete : rimozione delle Amianto nel cantiere della pista ciclabile di Stagno, 'nessuna alterazione nelle acque e terreni superficiali' ...alla rimozione nel minor tempo possibile dei materiali estranei, di mettere in sicurezza lo scavo con riporto di materiale sterile ed effettuare la chiusura, nonché di ripetere le analisi delle ...

Balneazione: individuato un punto non conforme a Paola ... come d'altronde richiesto dall'Arpacal, comunicare all'Agenzia le misure di gestione intraprese , come l'individuazione delle cause di inquinamento, i programmi d'intervento, la rimozione delle ...

Via Serrato, varato l'avviso pubblico per la rimozione delle macerie Il Golfo 24 Messa in latino

Balneazione: individuato un punto non conforme a Paola Il Servizio tematico acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza ha trasmesso l'esito dei prelievi di campioni di acqua di balneazione, eseguiti il 14 luglio scorso ...

