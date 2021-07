Caso Amara, Davigo indagato per rivelazione di segreto d'ufficio (Di sabato 17 luglio 2021) Il pm milanese Storari (anche lui indagato) gli consegnò nell'aprile 2020 i verbali segreti sull'interrogatorio dell'ex - avvocato che aveva riferito dell'esistenza della Loggia Ungheria Leggi su tg.la7 (Di sabato 17 luglio 2021) Il pm milanese Storari (anche lui) gli consegnò nell'aprile 2020 i verbali segreti sull'interrogatorio dell'ex - avvocato che aveva riferito dell'esistenza della Loggia Ungheria

