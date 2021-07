La Talpa: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando saranno i nuovi conduttori? (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il reality La Talpa è pronto a fare il suo ritorno su Canale 5, ma ancora non si conoscono i dettagli della prossima edizione del noto show. In questi giorni però si inizia a parlare molto dei nomi a cui affidare la conduzione del reality. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha rivelato che i prossimi conduttori della trasmissione potrebbero essere Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. I due ex gieffini infatti sarebbero in pole position per presentare il reality show in quanto qualcuno ai piani alti vorrebbe proprio loro al timone de La Talpa. Tommaso ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il reality Laè pronto a fare il suo ritorno su Canale 5, ma ancora non si conoscono i dettagli della prossima edizione del noto show. In questi giorni però si inizia a parlare molto dei nomi a cui affidare la conduzione del reality. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha rivelato che i prossimidella trasmissione potrebbero essere. I due ex gieffini infatti sarebbero in pole position per presentare il reality show in quanto qualcuno ai piani alti vorrebbe proprio loro al timone de La...

