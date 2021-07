Italia, Bonucci: “Grazie Mister, la vera vittoria è stata mettere d’accordo 60 milioni di allenatori” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Grazie Mister. Per Tutto. La vera vittoria però non è stata la coppa ma il fatto che tu sia riuscito a mettere d’accordo più di 60 milioni di allenatori”. Leonardo Bonucci ha voluto ringraziare, tramite i suoi profili social, il ct dell’Italia Roberto Mancini dopo il trionfo a Euro 2020. Il difensore ha pubblicato due foto insieme all’allenatore in compagnia del trofeo vinto domenica sera a Wembley. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) “. Per Tutto. Laperò non èla coppa ma il fatto che tu sia riuscito apiù di 60di”. Leonardoha voluto ringraziare, tramite i suoi profili social, il ct dell’Roberto Mancini dopo il trionfo a Euro 2020. Il difensore ha pubblicato due foto insieme all’allenatore in compagnia del trofeo vinto domenica sera a Wembley. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo ...

