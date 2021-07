MotoGP, Maverick Vinales: “Non so ancora se e dove correrò nel 2022. Anno sabbatico o Aprilia? Vedremo…” (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo aver sganciato la “bomba” al termine del weekend del Gran Premio d’Olanda, ovvero annunciando il suo addio alla Yamaha al termine di questa stagione, è tornato a parlare Maverick Vinales. Messe in archivio le prime due settimane di vacanza (ne mancano ancora tre prima di tornare in pista al Red Bull Ring) il pilota spagnolo ha regalato qualche nuovo spunto riguardo il suo futuro, uno degli argomenti più interessanti e dibattuti di questo periodo in MotoGP. Come spiega lo stesso pilota catalano a motorsport.com, tuttavia, rispetto al post-gara di Assen, non è cambiato molto. “La situazione sul mio futuro è ferma. Ora ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo aver sganciato la “bomba” al termine del weekend del Gran Premio d’Olanda, ovvero annunciando il suo addio alla Yamaha al termine di questa stagione, è tornato a parlare. Messe in archivio le prime due settimane di vacanza (ne mancanotre prima di tornare in pista al Red Bull Ring) il pilota spagnolo ha regalato qualche nuovo spunto riguardo il suo futuro, uno degli argomenti più interessanti e dibattuti di questo periodo in. Come spiega lo stesso pilota catalano a motorsport.com, tuttavia, rispetto al post-gara di Assen, non è cambiato molto. “La situazione sul mio futuro è ferma. Ora ...

