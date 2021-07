BATTITI LIVE 2021: I CANTANTI DELLA PRIMA PUNTATA. TORNA L’EVENTO MUSICALE DELL’ESTATE (Di martedì 13 luglio 2021) TORNA “RADIO NORBA CORNETTO BATTITI LIVE”, l’unico appuntamento televisivo DELL’ESTATE MUSICALE italiana presentato da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci con cinque prime serate, da martedì 13 luglio, in PRIMA serata su Italia 1. Anche per questa 19esima edizione il Castello Aragonese di Otranto ospiterà il palco di Radio Norba, ma la kermesse continuerà a mantenere la sua forte identità itinerante. 15 esibizioni, infatti, si svolgeranno “on the road” in altrettante location pugliesi, alcune televisivamente inedite: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 13 luglio 2021)“RADIO NORBA CORNETTO”, l’unico appuntamento televisivoitaliana presentato da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci con cinque prime serate, da martedì 13 luglio, inserata su Italia 1. Anche per questa 19esima edizione il Castello Aragonese di Otranto ospiterà il palco di Radio Norba, ma la kermesse continuerà a mantenere la sua forte identità itinerante. 15 esibizioni, infatti, si svolgeranno “on the road” in altrettante location pugliesi, alcune televisivamente inedite: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, ...

Advertising

team_world : Battiti Live 2021 arriva anche su ITALIA 1! Questa sera la prima puntata con Sangiovanni, Irama, Fedez, Orietta Ber… - DotanMusic : Ciao Italia! I’ll be back on national tv tonight for Battiti Live ?? Siete pronti a cantare con me? Stasera a Battit… - MediasetPlay : Tantissimi ospiti e tante emozioni! Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri vi aspettano da martedì 13 luglio su… - MariaP36571316 : @willy17266600 @Magnoli28113484 Senti Fake ora hai rotto i coglioni vai a guardare i Post di Eli e #. Di Battiti L… - eyestrange : RT @ecccalla: Queste saremo io e sicuramente Giugiulola, quando stasera vedremo finalmente il Santo 'non sfocato' su Italia1, cantare al Ba… -