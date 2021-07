Vaccini | le previsioni di Letizia Moratti | “In Lombardia dal 14 luglio al 14 agosto oltre due milioni di dosi” Ecco tutti i numeri

(Di lunedì 12 luglio 2021) “Le forniture nel mese disaranno sostanziose: dal 14a fineavremo 1.276.000tra Pfizer e Moderna. Dal 14al 14avremo in totale 2.332.000, sempre Pfizer e Moderna”. è la previsione della vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, che ha parlato a margine dell’evento “Progetto Mind – Sinergie per innovare in”, nell’auditorium Mind Expo a Rho, in provincia di Milano. Possibile, quindi, secondo ...

"Le forniture nel mese di luglio saranno sostanziose: dal 14 luglio a fine luglio avremo 1.276.000 dosi tra Pfizer e Moderna. Dal 14 luglio al 14 agosto avremo in totale 2.332.000 dosi, sempre Pfizer e Moderna ..."
Una nuova quarta ondata minaccia l'Italia ad agosto, a causa della variante Delta. Ecco cosa si rischia per i 11mila contagi.