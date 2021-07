Covid: 888 positivi, 13 vittime. Tasso sale a 1,21% (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono 888 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.391. Sono invece 13 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 7. I ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono 888 ial test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.391. Sono invece 13 lein un giorno, mentre ieri erano state 7. I ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 888 Covid: solo 2 casi a Como Nessuno a Lecco e Sondrio - Cronaca, Bergamo Sono invece 888 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 1.391) a fronte di 73.571 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività dell'1,21%. E' quanto riporta il bollettino del ministero ...

