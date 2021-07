Lazio, Sarri svela il futuro di Correa (Di venerdì 9 luglio 2021) Maurizio Sarri si è presentato alla Lazio questa mattina alle ore 12 in conferenza. Il tecnico ha anche parlato di mercato e della situazione Correa. Il neo allenatore dei biancocelesti, infatti, ha toccato diversi argomenti tra cui quello delicato del calciomercato e delle situazioni relative a Correa e Luis Alberto. Sarri svela IL futuro DI Correa Sarri ha parlato così di Joaquin Correa: “In realtà so che ha chiesto la cessione, vuole cambiare ambiente. Se dovesse cambiare idea, sarei felicissimo. Ho già il ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 9 luglio 2021) Mauriziosi è presentato allaquesta mattina alle ore 12 in conferenza. Il tecnico ha anche parlato di mercato e della situazione. Il neo allenatore dei biancocelesti, infatti, ha toccato diversi argomenti tra cui quello delicato del calciomercato e delle situazioni relative ae Luis Alberto.ILDIha parlato così di Joaquin: “In realtà so che ha chiesto la cessione, vuole cambiare ambiente. Se dovesse cambiare idea, sarei felicissimo. Ho già il ...

